Brexit rammer Ryanair på bundlinjen: Overskud på 707 mio efter dyk i pund

Selv om luftfartsselskabet Ryanair havde stor fremgang i antallet af passagerer det seneste kvartal, fulgte overskuddet ikke med.



Trods en fremgang i passagerantallet på 16 pct., faldt resultatet efter skat med 8 pct. sammenlignet med samme periode sidste år.



Det skyldes ifølge adm. direktør Michael O'Leary den lave pundkurs.



"Som vi tidligere har meldt ud, faldt vores billetpriser denne vinter, samtidig med at vi fortsætter med at øge passagerantallet og belægningsprocenten."



"De faldende indtægter blev forstærket af pundets kraftige fald efter brexit-afstemningen," hedder det i en kommentar til regnskabet.



Pænt overskud



Aktionærerne kan dog fortsat glæde sig over, at Ryanair hiver et pænt overskud hjem.



De sidste tre måneder i 2016 bød på et samlet overskud efter skat på 95 mio. euro, svarende til 707 mio. kr.



Og med 28,8 mio. passagerer i perioden fastholder Ryanair sin position som Europas største luftfartsselskab målt på antallet af passagerer.



I løbet af kvartalet - der er det tredje i Ryanairs forskudte regnskabsår - åbnede selskabet fem nye baser og 95 nye ruter.



Samtidig har man indgået en ny aftale med Stansted-lufthavnen i London, der blandt andet får tilgang af en rute til København.



I det igangværende kvartal følger yderligere to baseåbninger i Frankfurt og Napoli, så man sammenlagt når op på 85.



Til gengæld forventer ledelsen et mærkbart fald i indtjeningen sammenlignet med sidste år, fordi påsken falder senere.



/ritzau/