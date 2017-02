Norwegian fortsatte markant trafikvækst i januar

Relateret indhold Tilføj søgeagent Norwegian Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Norwegian

Norwegians trafiktal for januar viser, at mere end 2,1 mio. passagerer fløj med selskabet i årets første måned. Det er 20 pct. flere end i samme måned året før.



"Det er flyvningerne mellem Storbritannien og USA samt indenrigsflyvninger i Spanien, der bidrager stærkest til væksten," oplyser selskabet.



Den totale trafikvækst målt på antallet af fløjne passagerkilometer (RPK) steg med 30 pct., og kapaciteten (ASK) steg med 28 pct.



Belægningen var 83 pct., hvilket var 1,3 pct.point højere en i januar 2016.



/ritzau/FINANS