Tusindvis af barer og restauranter i Sverige risikerer at løbe tør for øl som følge af forsinkelser i leverancerne fra Carlsberg.



Problemet skyldes en systemopdatering på bryggeriet i svenske Falkenberg.



Det skriver avisen Hallandsposten.



"Opdateringen har påvirket vores tekniske logistiksystem, hvilket har ført til forsinkelser i leverancerne," siger kommunikationsdirektør i Carlsberg Sverige Henric Byström til den svenske avis.



Ifølge kommunikationsdirektøren er det ikke kun de svenske værtshuse og restauranter, der risikerer at løbe tør for øl og andre drikkevarer fra Carlsberg. Også butikkerne risikerer at blive ramt af forsinkelserne.



Henric Byström forsikrer, at Carlsberg i øjeblikket arbejder på at få løst problemerne så hurtigt som muligt. Den danske bryggerigigant har blandt andet indkaldt ekstra personale.



"Vi leverer til tusindvis af restauranter, og det er svært at sige, hvor mange der er berørt," siger han.



En af de restauranter, der er ramt af de forsinkede leverancer, er Dansken i Gøteborg. Her har de ikke haft øl i flere dage.



"Vi skulle have haft levering i går, men nu ser det ud til, at vi må vente til efter weekenden. Vi kører rundt og låner af hinanden fra forskellige værtshuse og restauranter. Det er irriterende," sagde køkkenchef på Dansken Jesper Carlsson til Hallandsposten lørdag.



Ifølge kommunikationsdirektør Henric Byström er det endnu uvist, hvor lang tid det vil tage at indhente leverancerne.



/ritzau/