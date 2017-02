Dong skifter ud i bestyrelsen - helt ny mand skal ind

I samme ombæring som Goldman Sachs solgte stort ud af sine Dong-aktier, måtte tre medlemmer af Dongs bestyrelse træde ud.



Martin Hintze, der var udpeget af Goldman Sachs, Poul Arne Nielsen, der var udpeget af Seas-NVE og Claus Wiinblad, der var udpeget af ATP, søger ikke genvalg i forbindelse med Dongs generalforsamling i marts.



Nyt blod skal i stedet ind i bestyrelsen, meddeler Dong til fondsbørsen fredag aften.



Vindgigantens nomineringsudvalg indstiller nemlig til, at Peter Korsholm, der til daglig er adm. direktør i DSV Miljø Holding, skal ind i bestyrelsen.



"Jeg er glad for, at Nomineringskomitéen har indstillet Peter Korsholm som nyt medlem af bestyrelsen. Han er en meget stærk bestyrelseskandidat med særlige kompetencer inden for corporate finance. Jeg vil også gerne benytte lejligheden til at takke Martin Hintze, Claus Wiinblad og Poul Arne Nielsen for deres store bidrag i Dong Energy's bestyrelse," udtaler Thomas Thune Andersen, bestyrelsesformand i Dong, i fondsbørsmeddelelsen.



Samtidig indstilles der til, at Thomas Thune Andersen fortsætter som formand, og at Lene Skole fortsætter som næstformand.