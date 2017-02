TDC slår egne forventninger - ser forsigtig fremgang i 2017

TDC kommer ud af 2016 med et driftsoverskud (ebitda) på 8,5 mia. kr., og venter samtidig et fald i overskuddet på driften til "over 8,3 mia. kr." i 2017. Det fremgår af selskabets årsregnskab.



Analytikerne havde ifølge Bloomberg News ventet et driftsoverskud...