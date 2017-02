Novo åbner for opkøb

Novo Nordisk åbner nu for at gennemføre opkøb af en størrelse, så det kan begrænse selskabets tilbagekøb af aktier, skriver finans.dk. Opkøbsinteressen vil ifølge topchef Lars Fruergaard Jørgensen hovedsageligt samle sig om at komplementere Novos Biofarma-forretning.



Meldingen vækker opmærksomhed hos porteføljeforvalter Claus Henrik Johansen fra Wealth Management-afdelingen i Danske Bank.



"Novo Nordisk har for første gang nogensinde åbnet for, at man vil have mulighed for at annullere aktietilbagekøbsprogrammet, hvis det skyldes indlicensering eller opkøb. Det er en decideret game changer i Novo Nordisk-sammenhæng," siger han til finans.dk.



Novo Nordisks tilbagekøbsprogram er i år på op til 16 mia. kr.



/ritzau/FINANS