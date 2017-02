Frankrig slukker for Café Crème-cigarer og Paradise

Det franske sundhedsministerium og budgetministerium opfatter brugen af navnet Café Crème for Scandinavian Tobacco Groups cigarer som en overtrædelse af den franske sundhedslov. Også varemærket Paradise forbydes.



Det oplyser Scandinavian Tobacco Group.



Forbuddet er annonceret at skulle træde i kraft 1. februar 2018 næste år.



- Salget af Café Crème og Paradise i Frankrig står samlet for cirka 4 pct. af koncernens nettoomsætning, oplyser STG, der vil indbringe afgørelsen for de franske domstole.



