IC Group laver stor omstrukturering: Mads Ryder stopper som topchef

Danmarks andenstørste tøjkoncern IC Group har valgt at skille sig af deres adm. direktør og koncernchef Mads Ryder.



Bestyrelsen har peget på Peter Thorsen, der er bestyrelsesmedlem, til at indtræde som fungerende direktør.



IC Group vælger at skille sig af topchef Mads Ryder, idet de ønsker at indføre en ny struktur for koncernen, der skal øge selvstændigheden for deres kernebrands.



Derved ønsker IC Group at revurdere de funktioner, der hidtil har været varetaget centralt.



I den forbindelse stopper Mads Ryder altså.



"Vi ønsker at skabe mere selvstændige og agile forretningsenheder, således at disse kan udvikles bedre og hurtigere", udtaler bestyrelsesformand Henrik Heideby, der tilføjer:



"Vi har arbejdet med en overordnet plan for den nye struktur, og for at konkretisere og udarbejde den endelige detailplan har vi bedt Peter Thorsen om at sætte sig for bordenden i den kommende periode. Peter er ganske erfaren i sådanne transformationsprocesser", fremhæver Henrik Heideby.



Kernebrands skal gøre til selvstændige forretningsenheder



Den nye struktur i IC Group betyder, at virksomheden fremover vil drive koncernens tre kernebrands; Peak Performance, Tiger of Sweden og By Malene Birger som selvstændige forretningsenheder.



"Det skal understreges, at den strategiske retning for de tre Premium brands ikke er genstand for fornyet vurdering, men at det udelukkende handler om at fokusere på en hurtigere udvikling af værdi, herunder en optimal udnyttelse af de tre brands' fulde potentiale," skriver IC Group i pressemeddelelsen.



Ifølge tøjvirksomheden vil manøvren medføre engangsomkostninger, hvilket kan påvirke selskabets forventninger til resultatet i det indeværende år.



Hvor meget det vil påvirke resultatet, skriver IC Group ikke, men når de fremlægger årsregnskab 28. februar, vil de uddybe det nærmere.