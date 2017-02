Hårdt presset marked: TDC fyrer 72 medarbejdere i stor sparerunde

Eksklusivt for kunder

Opdateret 13.13 - Torsdag har TDC sagt farvel til 122 medarbejdere i afdelingen TDC Operations, som står for IT- og netværksdrift i telekoncernen. 50 medarbejdere har valgt at gå selv, mens 72 har fået en fyreseddel onsdag.



Ifølge direktør...