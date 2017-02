Vindmøller er en guldrandet forretning for Dong

Mio. kr. Q4 16 Q4 15 FY 16 FY 15 EBITDA 6310 1947 19.109 8730 - Wind Power 5054 1693 6151 - Bio & Thermal 115 -118 283 - Distribution & Cust. 1243 362 2173 Justeret EBIT 4708 503 13.877 3057 Res fortsættende aktiviteter 3988 -315 12.161 967 Res ophørende aktiviteter -473 -15.004 1052 -13.054 Periodens resultat 3515 -15.319 13.213 -12.084

Mia. kr. Ved Q4 2016 EBITDA, fortsættende 15-17 Bruttoinvesteringer 18-20

Det var i fjerde kvartal en god forretning for Dong Energy at bygge, drive og senere frasælge ejerandele af sine store havvindmølleparker.Det står klart efter et regnskab for fjerde kvartal 2016 torsdag, hvor driftsoverskuddet før af- og nedskrivning, EBITDA, er vokset til 6310 mio. kr. fra 1947 mio. i samme kvartal året før.For havvinddivisionen, Wind Power, har salget af 50 pct. af den britiske havvindmøllepark Race Bank samtidig været med til at hive et driftsoverskud på 5054 mio. kr. i land. I samme kvartal et år tidligere lød posten på 1693 mio. kr.Dong fortæller samtidig, at ambitionerne på vindområdet fortsætter. Den installerede kapacitet ventes nemlig nå op på 11-12 gigawatt i 2025 mod 3,6 GW i 2016. Og samtidig forlænger selskabet de finansielle mål om et gennemsnitligt afkast for hele koncernen på 12-14 pct. og 13-15 pct. for Wind Power frem mod 2023."Det adresserer faktisk nogle af de bekymringer, som markedet kunne have vedrørende intensiveret konkurrence i vindkraftparker, og hvilken effekt det får på lønsomheden, når de først begynder at eksekvere på de her projekter," siger Frans Høyer, analytiker fra Jyske Bank, om de forlængede finansielle mål.Foruden fremgangen i Wind Power er regnskabstallene også præget af, at genforhandling af gaskontrakter trækker i positiv retning, og som omvendt trækker forventningerne til 2017 i negativ retning."Guidance er måske lidt sløj, men det skyldes jo de her genforhandlinger af gaskontrakter. De kommer ikke til at bidrage så meget i 2017 som i 2016, og vi var godt klar over, at det ville klinge af," siger Frans Høyer.Dong venter i 2017 et overskud på driften på 15-17 mia. kr. Til sammenligning realiserede Dong i 2016 et driftsoverskud for den fortsættende forretning på 19,1 mia. kr.Set på årsbasis var det iøjnefaldende, at Dong hev et overskud hjem efter skat på 13.213 mio. kr. - heraf 12.161 mio. kr. for fortsættende aktiviteter. Det er første gang i fem år, at Dong er i plus i et årsregnskab. Sidste år var den helt gal på bundlinjen, da den blødte med et underskud på 12.084 mio. kr. for den samlede forretningen grundet exceptionelt store af- og nedskrivninger.Regnskabet markerede samtidig et farvel til olie- og gasforretningen som en del af resultatopgørelsen. Dermed blev salgsskiltet på Oil & Gas gjort ekstra tydeligt, og det er ventet, at forretningsdelen er afhændet i løbet af 2017."Der er altid en vis usikkerhed forbundet med timingen og det nøjagtige udkomme af sådan en proces. Men vi har en klar forventning om, at vi kan afslutte en transaktion inden udgangen af i år," siger Henrik Poulsen.Dong satte desuden tyk streg under sine grønne ambitioner ved at melde ud, at det er slut med kul i selskabets el- og varmeproduktion fra 2023. Dong har i øjeblikket to kulfyrede kraftværker.Tabel over Dongs regnskab for fjerde kvartal af 2016:Tallene er baseret på Dongs regnskabspraksis, Business Performance, og ikke IFRS-principperne.* = Dongs resultater i 2015 var præget af særlige nedskrivninger for 17 mia. kr.Forventninger til 2017:/ritzau/FINANS