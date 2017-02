Overblik i tal: Sådan klarede Dong sig i 2016

Det er vinddivisionen, Wind Power, der endnu en gang stjæler opmærksomheden i Dong Energys årsregnskab for 2016.



Driftsoverskuddet i vindforretningen voksede over 90 pct. til 11,9 mia. kr. fra 6,2 mia. kr. i 2015 - dermed er divisionen over femdoblet på de sidste fem år, fremgår det af årsregnskabet.



I den næststørste afdeling, Distribution & Customer Solutions, der har distributionsforretningen, steg ebitda-overskuddet til 7,1 mia. kr. i 2016 - godt en tredobling fra 2015's omsætningsniveau på 2,2 mia. kr.



I den mindste afdeling, Bioenergy & Thermal Power, faldt overskuddet på driften til 100 mio. kr. fra sidste års 283 mio. kr., fremgår det.



Den løbende nedtoning af olie- og gasforretningen, Oil & Gas, fortsætter desuden, og den samlede produktion af olie og gas, hvilket måles i boe - tønder olieækvivalenter - faldt til 36,6 mio. fra 40,9 mio. i 2015.



Afskrivningerne hos Dong lå i 2016 på 5,2 mia. kr., hvilket fortsætter et relativt stabilt niveau på mellem 5 og 6 mia. kr. årligt siden 2012.



Samtidig har Dong fået skruet op for egenkapitalen til 57,5 mia. kr., efter den tog et solidt dyk i kølvandet på en kraftig nedskrivning for et år siden, da olie- og gasdivisionen bl.a. blev nedskrevet med 14,8 mia. kr.



Afkastet på den investerede kapital voksede til gengæld voldsomt i 2016 til 24,4 pct. fra 3,6 pct. i 2015. Fremgangen er godt hjulpet på vej af de delvise frasalg af vindmølleparker i løbet af 2016.



I den fossile division, Oil & Gas, fortsætter Dong arbejdet med at reducere afdelingens vægt i det samlede koncernregnskab.



Omsætningen faldt til 10,5 mia. kr. fra 12,8 mia. kr. i 2015, hvilket svarer til en tilbagegang på 18 pct.



Driftsoverskuddet landede på 6,5 mia. kr., et fald på 33 pct. i forhold til 9,8 mia. kr. for et år siden.