Danske Bank: Analytikernes forventning til regnskabet fjerde kvartal

Mio. kr. Q4 16(e) Q4 15 FY 16(e) FY 15 Nettorenteindtægter 5551 5279 21.790 21.402 Nettogebyrindtægter 3915 4042 14.065 15.018 Handelsindtægter 2030 1500 8314 6848 Indtægter i alt 12.171 11.588 47.227 45.611 Omkostninger i alt 6029 6273 22.615 23.237 heraf GW-afskrivninger 0 4601 0 4601 Res. før nedskrivninger 6208 714 24.678 17.773 Nedskrivninger på udlån 126 -139 283 57 Res. før skat, core 5992 853 24.305 17.716 Res. før skat, non-core 0 13 5 46 Nettoresultat 4726 35 18.994 13.123

Tabel over analytikernes forventninger til Danske Banks regnskab for fjerde kvartal af 2016:(e) = medianestimat indsamlet af Ritzau Estimates blandt 11 analytikere. Heraf har ti afgivet anbefalinger. Otte anbefaler "køb/akkumuler", mens to anbefaler "hold/neutral".Regnskabet offentliggøres torsdag morgen kl. 7.30./ritzau/FINANS