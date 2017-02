Her er analytikernes forventninger til Novos regnskab i fjerde kvartal

Mio. kr. Q4 2016(e) Q4 2015 FY 2016(e) FY 2015 FY 2017(e) FY 2018(e) Omsætning 29.544 28.876 111.751 107.927 117.673 123.538 - Diabetes 23.905 22.942 89.027 85.590 96.359 103.408 -- Tresiba 1241 n/a 3747 n/a 6574 9456 -- Levemir 4719 5041 17.718 18.300 16.467 14.958 -- Novorapid/Novolog 5297 5689 19.703 20.720 20.121 19.058 -- Victoza 5568 4904 20.217 18.027 23.165 24.366 -- Saxenda 542 n/a 1579 n/a 2608 3543 - Biofarma 5597 5934 22.683 22.337 20.883 20.025 -- Hæmofili 2836 2785 10.487 10.647 10.371 9030 -- Novoseven 2550 2581 9490 10.064 9071 7999 Bruttoresultat 25.009 24.268 94.952 91.739 98.952 103.806 Bruttomargin (%) 84,2 84,0 84,8 85,0 84,1 83,9 Driftsresultat EBIT* 11.293 11.125 48.519 49.444 50.925 54.041 Resultat før skat* 11.063 10.314 47.919 43.483 49.552 54.162 Nettoresultat* 8630 8258 37.856 34.860 39.075 42.815

Tabel over analytikernes forventninger til Novo Nordisks regnskab for fjerde kvartal af 2016:(e) = medianestimater indsamlet af Ritzau Estimates blandt op til ni analytikere.* = Novo Nordisk havde engangsindtægter på godt 2,8 mia. kr. i 2015 fra salget af aktier ved børsnoteringen af NNIT samt udlicensering af aktiver vedrørende inflamamatoriske sygdomme.Blandt de otte analytikere, der har oplyst en anbefaling af aktien, anbefaler seks "køb" i stærkere eller mildere grad, mens en analytiker har en neutral anbefaling, og en anbefaler at sælge.Det gennemsnitlige kursmål for aktien er 298 kr.Regnskabet fra Novo Nordisk offentliggøres torsdag den 2. februar klokken 7.30./ritzau/FINANS