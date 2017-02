Novo Nordisk lander overskud på 38 mia i 2016 - svage forventninger til 2017

Opdateret 8.05 Medicinalgiganten Novo Nordisk kommer ud af 2016 med et overskud på knap 37,9 mia. kr. efter et turbulent år med nedjusteringer på stribe. Til gengæld åbner Novo Nordisk op for en risiko for tilbagegang i 2017.



Omsætningen lander i 2016 på 111,8 mia. kr. mod 108 mia. kr. i 2015.



Efter nedjusteringerne i 2016 er der stort fokus på koncernens udmeldinger ift. 2017, hvor Novo Nordisk

forventer en salgsvækst på -1 pct. til 4 pct. (2 pct. højere, hvis man regner forventningen om en positiv valutaeffekt med).



Væksten i resultatet af den primære drift i lokale valutaer forventes at lande i intervallet -2 pct. til 3 pct., fremgår det.



"2016 var et udfordrende år. Vi opfyldte vores finansielle forventninger for året, men stærk modvind på det amerikanske marked betød, at vi blev nødt til at revidere vores langsigtede finansielle mål. 2016 var dog også et år, hvor vi offentliggjorde særdeles lovende kliniske data for vores nøgleprodukter, som giver et solidt grundlag," siger Lars Fruergaard Jørgensen i en kommentar til regnskabet.



Risiko for tilbagegang på både top og bund



Ifølge senioranalytiker i Sydbank Søren Løntoft afspejler de lave forventninger til 2017 de udfordringer, som Novo Nordisk står overfor.



"De formulerer det bredt, men der er mulighed for både omsætnings- og indtjeningsnedgang. Forventningerne i markedet ligger i den øvre ende af Novo Nordisks egne forventninger, så det betyder, at analytikene skal ud og justere en anelse ned," siger han.



Ifølge regnskabet er der særligt to begivenheder i 2017, som betyder, at "væksten forventes at være ujævnt fordelt hen over kvartalerne". Den ene er justeringen af Medicaid-rabatter i 2016 for Norditropin, der primært påvirker første kvartal af 2017. Den anden er lanceringen af en generisk udgave af Vagifem i USA, der påvirker de første tre kvartaler af 2017.



Novo vil betale aktionærerne 7,60 kr. pr. aktie i udbytte (inkl. de 3 kr. fra august). Ifølge Ritzaus estimater havde analytikerne ventet et udbytte på i alt 8,72 kr. pr. aktie. Derudover starter koncernen et aktietilbagekøbsprogram på 16 mia. kr.



Status på aktien



Aktien er det seneste år faldet omkring 34 pct. efter en stribe nedjusteringer, herunder af det langsigtede finansielle vækstmål, der nu hedder 5 pct. mod en forventning om 10 pct. i august.



Det er især prispres i USA, som udgør omkring halvdelen af Novo Nordisks marked, der lægger pres på Novo Nordisk.



Onsdag lukkede aktien efter en stigning på 0,85 pct. i kurs 249,5.



Aktiens store dyk betyder også, at 15 analytikere ser en god købsmulighed i aktien. 14 har hold-anbefalinger og otte mener ifølge Bloomberg, at det er mest fornuftigt at skille sig af med aktien.