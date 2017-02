SAS' nye baser giver sort humør op til forhandlinger om overenskomst

Relateret indhold Tilføj søgeagent SAS

På dagen, hvor kabinepersonalet hos SAS starter overenskomstforhandlinger, er personalet mødt ind til en frustrerende nyhed.



SAS har onsdag meddelt, at man ønsker at åbne to nye baser i udlandet for at kunne ansætte medarbejdere på billigere overenskomster.



Manøvren er i forvejen brugt af flere lavprisflyselskaber, men kabinepersonalet, der er organiseret i Cabin Attendants Union, CAU, mener, at SAS burde holde sig fra at åbne baserne.



"Beslutningen kan alene have sin begrundelse i, at man ønsker at omgå de skandinaviske overenskomster," lyder det i en pressemeddelelse fra formand Christa Ceré.



"Det er for CAU uforståeligt, at man benytter sig af et sådant træk, ikke mindst når selskabet er delvist ejet af skandinaviske regeringer."



Udgangspunktet for dagens overenskomstforhandlinger starter altså dårligt, lyder det fra formanden.



"Vi er skuffede og frustrerede, hvilket jo ikke er den bedste start på dagen, hvor vi starter overenskomstforhandlinger," udtaler hun.



Praktisk kommer SAS til at stifte et irsk datterselskab, der skal stå for at drive de to nye baser. De skal ligge i Spanien og London.



Ambitionen lyder på at have setuppet klar til den kommende vintersæson.



Det bliver imidlertid kun et mindre antal afgange, der overflyttes til de nye baser.



Det bliver hovedsagelig ruter, der retter sig mod ferierejsende, hvor man er i stærk konkurrence med lavprisselskaber.



/ritzau/