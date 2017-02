Fingerprint Cards køber USA-virksomhed inden for irisgenkendelse

Det svenske Fingerprint Cards køber stort ind i Californiens Silicon Valley.



Det er det fem år gamle amerikanske selskab Delta ID, der laver teknologi til irisskanninger, som er blevet købt for 106 mio. dollar, ca . 733 mio. kr. Det skriver det svenske medie di.se.



Der er tale om kontant betaling, og der kan blive lagt yderligere op til næsten 100 mio. kr. oven i den pris, Fingerprint Cards skal betale, hvis Delta ID’s indtægter overstiger prognoserne for 2017.



Ifølge Fingerprint Cards er Delta ID’s egenudviklede system verdens første og eneste irisgenkendelsessystem til mobiltelefoner, laptops og køretøjer. Blandt kunderne er Samsung, HP og Fujitsu.



Opkøbet finansieres med en kombination af eksisterende kontantbeholdninger og lån. Købet ventes blot at få en marginal effekt på overskudsgraden, fremgår det.



Det svenske selskab har sin forretning inden for fingeraftryksgenkendelse, men med købet breder Fingerprint Cards sin teknologiske portefølje ud på de såkaldte biometriske sikkerhedsløsninger baseret på det menneskelige øje, skriver di.se.



”Takket være erhvervelsen vil vi kunne tilbyde markedet multimodale løsninger, som kombinerer irisgenkendelse med vore fingeraftrykssensorer. Produkterne bliver dermed både sikrere og mere anvendelige,” siger Christian Fredrikson, topchef i Fingerprint Cards.



Handlen er betinget af myndighedernes godkendelse.



Fingerprint Cards var i 2015 en sand kursraket, men sidste år var et sløjt år, hvor aktien faldt markant tilbage.