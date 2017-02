SAS-topchef: Udflagning drejer sig om en håndfuld fly

Luftfartsselskabet SAS går nye veje og opretter to baser uden for Norden - én i Spanien og én i London.



Praktisk kommer det til at foregå på den måde, at man stifter et irsk datterselskab, der skal stå for at drive de to nye baser.



Det bliver imidlertid kun et mindre antal afgange, der overflyttes til de nye baser og kun få fly.



"Det drejer sig i første omgang om håndfuld fly," siger Rickard Gustafson, der er topchef hos SAS, til Ritzau Finans.



Han vil ikke udtale sig om, hvorvidt eller hvornår der eventuelt bliver tale om flere.



"Udflagning er nødvendig for at tilpasse sig den hårde konkurrence," slår han også fast.



Han håber også på personaleorganisationernes forståelse.



Tiltaget er diskuteret med dem, oplyser han.



"Ved at oprette nye baser kan vi udfylde vores produktion i Skandinavien og på sigt bygge et endnu bredere netværk og en suveræn tidsplan til gavn for vores kunder," siger topchefen desuden i en pressemeddelelse.



Ved at oprette baser uden for Skandinavien får SAS mulighed for at ansætte medarbejdere på billigere overenskomster.



SAS-chefen vil dog ikke over for Ritzau Finans sætte tal på omkostningsbesparelsen.



/ritzau/FINANS