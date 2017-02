Svensk industrikæmpe leverer bedre salg og drift end ventet

Sandvik har overgået markedets forventninger med sine resultater for fjerde kvartal, viser det seneste regnskab fra det svenske industriselskab onsdag morgen.



I perioden har selskabet landet en omsætning på 21,8 mia. svenske kr. mod analytikernes estimat på 21,3 mia. svenske kr. ifølge SME Direkt.



På driftsindtjeningen har Sandvik i fjerde kvartal fået et overskud på 3,28 mia. svenske kr., hvilket også var bedre end ventet, da analytikerne her havde ventet 2,96 mia. svenske kr.



/ritzau/FINANS