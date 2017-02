Japansk Lundbeck-partner opjusterer forventningerne

Den japanske medicinalgigant Takeda, der er partner med danske Lundbeck, leverede en underliggende omsætningsfremgang på 7,4 pct. i de første ni måneder af regnskabsåret 2016/2017.



Omsætningen blev 1393 mia. yen, og den underliggende indtjening steg 23,5 pct. og endte på 268 mia. yen.



Takeda oplyser desuden, at væksten inden for produkter til centralnervesystemet underliggende var på 28,3 pct. drevet af Lundbeck-produktet Brintellix.



For hele regnskabsåret venter Takeda nu et nettooverskud på 93 mia. yen mod den tidligere forventning om 91 mia. yen.



/ritzau/FINANS