Dansker skal stå i spidsen for tysk industrigigant

En dansker står til at få betydelig indflydelse i den tyske industrigigant Siemens' ledelse.



Det er 51-årige Jim Hagemann Snabe, der er blevet indstillet som ny bestyrelsesformand.



Snabe sidder allerede i bestyrelsen som menigt medlem, men overtager efter planen pladsen for bordenden i forbindelse med næste års generalforsamling.



Det er særligt Jim Hagemann Snabes indsigt i it og digitalisering, der er årsag til nomineringen.



"Digitalisering udgør en stor udfordring for samfundet og for virksomheder. Hr. Snabe har tilbundsgående brancheerfaring inden for software og digitalisering. Anbefalingen af ham sætter kursen for den langsigtede planlægning og kontinuitet i Siemens' bestyrelse," siger den afgående bestyrelsesformand, Gerhard Cromme.



/ritzau/