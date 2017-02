Volvo leverer klart over forventning i fjerde kvartal

Den svenske lastbilproducent Volvo leverede klart over markedets forventning i fjerde kvartal, hvor omsætningen, driften og bundlinjen slog analytikernes estimater med flere længder.



Volvo solgte for 82.559 mio. svenske kr. i oktober, november og december, mens analytikerne ifølge SME Direkt havde ventet et salg på 77.622 mio. svenske kr.



Driftsresultatet endte på 7031 mio. svenske kr. mod ventet 6331 mio. svenske kr. blandt analytikerne.



Endelig hentede Volvo et resultat før skat på 6358 mio. svenske kr. mod ventet 5895 mio. svenske kr.



/ritzau/FINANS