Roche skuffer lidt med indtjeningen

Den schweiziske medicinalkæmpe Roche skuffede en anelse målt på indtjeningen i 2016.



Medicinalselskabet, der konkurrerer med blandt andet danske Genmab, kom ud af 2016 med et kerneindtjening per aktie på 14,53 schweizerfranc mod ventet 14,73 schweizerfranc blandt analytikerne ifølge Bloomberg News.



Omsætningen landede på 50,6 mia. schweizerfranc, mens analytikerne havde sat næsen op efter et salg på 50,7 mia. schweizerfranc.



I 2017 venter Roche en lav til midt encifret salgsvækst, og kerneindtjeningen per aktie ventes at vokse tilsvarende.



Rygter på Bloomberg News tirsdag aften om, at Roche overvejer at sælge sin diabetesforretning afvises desuden af en talsmand over for det schweiziske nyhedsbureau AWP.



Roches diabetesforretning er koncentreret om apparater, herunder blodsukkermålere og insulinpumper. Forretningen ville ved et salg kunne indbringe op til 5 mia. dollar, skrev Bloomberg News tirsdag aften.



Roches overvejelser om at sælge forretningen var ifølge nyhedsbureauets kilder på et indledende stadie.



/ritzau/FINANS