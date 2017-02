GN-konkurrent leverede lidt svagere end ventet i tredje kvartal

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske GN Audio-konkurrent Plantronics leverede lidt dårligere end ventede tal for indtjeningen i tredje kvartal af regnskabsåret 2016/17.



Overskuddet blev på 22,2 mio. dollar - eller 79 cent per aktie - renset for engangsposter. Der var ifølge Bloomberg News ventet et overskud på 82 cent per aktie blandt analytikere adspurgt af Zacks Investment Research.



Estimaterne fordelte sig mellem 79 cent og 84 cent.



Omsætningen blev på 232,9 mio. dollar mod ventet 232,2 mio. dollar.



Godt gang i Unified Communications-salget



Til gengæld var der godt gang i salget af Unified Communications-produkter, som også er en vigtig del af forretningen for GN Audio.



"Vi opnåede rekord inden for Unified Communications i kvartalet, da vores strategiske investeringer fortsætter med at drive væksten og polstre vores langsigtede position inden for kontrakter med store virksomheder (Enterprise-kategorien)," siger Plantronics-chefen Joe Burton i regnskabet.



Firmaets finansdirektør, Pam Strayer, pointerede desuden i regnskabet, at den fortsatte succes for forbrugerprodukter sammen med muligheder for fortsatte effektiviseringer og omkostningsreduktioner vil føre til bedrede marginer.



Hun slog også fast, at Unified Communications er Plantronics' primære vækstdriver sammen med omkostningsreduktioner inden for forbrugersegmentet.



Omsætningen i Americas-regionen steg 5 pct. - eller med 6,6 mio. dollar - i kvartalet, mens der var en vækst i Europa og Afrika-regionen på 2 pct. - eller 0,9 mio. dollar. Derimod var omsætningsudviklingen i Asia-Pacific flad.



For det igangværende fjerde kvartal af det forskudte regnskabsår ser Plantronics en omsætning på mellem 213 mio. dollar og 223 mio. dollar mod ventet 214,7 mio. dollar ifølge Bloomberg News.



Overskuddet per aktie ses lande mellem 69 cent og 79 cent mod en forventning blandt analytikerne om et overskud på 75 cent.



/ritzau/FINANS