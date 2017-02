Relateret indhold Artikler

Fast Ejendom Danmark har gennemgået sin ejendomsportefølje og fundet anledning til at opskrive værdien af denne med 1,9 mio. kr. Selskabets portefølje har nu en værdi af 956,4 mio. kr.



Samtidig afleverer selskabet foreløbige tal for regnskabsåret 2016, hvor det er ventet, at resultatet af primær drift før værdireguleringer, finansielle poster og skat landede på omkring 40 mio. kr. mod 42,6 mio. kr. i 2015.



Nettoresultatet ventes at være blevet et overskud på 27 mio. kr. mod et nettooverskud på 33 mio. kr. i 2015.



Det endelige årsregnskab fra Fast Ejendom Danmark præsenteres 31. marts.



/ritzau/FINANS