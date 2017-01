Apple slår forventninger: Indtægter lander over 78 mia. dollar

Første kvartal i Apples forskudte regnskabsår byder på gode nyheder.



Apples indtægter lander på 78,4 mia. dollar svarende til 540 mia. kr. i første kvartal, hvilket er højere end samme kvartal sidste år, hvor indtægterne landede på 75,9 mia. dollar.



Det viser det netop offentliggjorte Apple-regnskab, der lander efter markedsluk i USA.



Indtjeningen pr. aktie lander på 3,36 dollar mod 3,28 dollar pr. aktie i første kvartal sidste år.



Dermed slår Apple analytikernes forventning om indtægter på 77,3 mia. dollar og et overskud pr. aktie på 3,22 dollar, ifølge Bloomberg.



"Vi er glade for at kunne meddele, at vores resultater for salget i "feriekvartalet" har genereret Apples højeste kvartalsvise indtjening nogensinde og brudt flere rekorder. Vi har solgt flere iPhones end nogensinde før og sat en ny indtjeningsrekord for iPhone Services, Mac og Apple Watch," siger Tim Cook, adm. direktør i Apple i en pressemeddelelse.



Ifølge meddelelsen har Apple i kvartalet sendt næsten 15 mia. dollar tilbage til investorerne i form af aktietilbagekøb og udbyttebetalinger.



For andet kvartal forventer Apple indtægter på mellem 51,5 og 53,5 mia. dollar.



Det er dog lavere end analytikernes forventninger, der lyder på 53,8 mia. dollar, ifølge Bloomberg.