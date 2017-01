Den portugisiske vindenergikoncern EDP Renewables, der historisk har været en rigtig god kunde for danske Vestas, har valgt tyske Senvion som leverandør af møller med en kapacitet på op til 216 megawatt på sit hjemmemarked i Portugal.



I første omgang har parterne indgået en rammeaftale med en løbetid frem til udgangen af 2019. Den omfatter mølleleveringer, service og vedligeholdelse for en femårig periode med mulig forlængelse op til 20 år, skriver Senvion i en meddelelse.



Senvion har satset kraftigt på det portugisiske marked, hvor selskabet siden 2004 har investeret over 100 mio. euro i lokal produktion.



"Det glæder os at underskrive denne kontrakt med EDP Renewables, en stor global spiller i vindmølleindustrien. Vi er specielt stolte over at blive valgt som deres leverandør til en større investering og på deres hjemmemarked Portugal," siger Senvions administrerende direktør Jürgen Geissinger i meddelelsen.





/ritzau/FINANS