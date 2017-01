Teleselskabet 3 hentede 7000 nye kunder i Danmark i fjerde kvartal

Teleselskabet 3, der i Danmark konkurrerer med TDC, Telia og Telenor, øgede i fjerde kvartal kundebasen i Danmark med 7000 nye kunder og kunne for hele 2016 glæde sig over en kundetilgang på 47.000.



Det skete i et marked præget af hård konkurrence og priskrig på mobilmarkedet.



- Jeg er godt tilfreds med resultatet for 2016, når man tager omstændighederne i betragtning. Det var et barsk år præget af hård konkurrence og priskrig på ny, siger administrerende direktør for 3 i Danmark, Morten Christiansen i en meddelelse.



Dertil kom, at 3 med Fonas nedlukning måtte sige farvel til sine 40 shop-in-shops i Fonas butikker.



- Det er klart, at det har påvirket vores forretning i en periode derefter. Vi kan dog nu ved årets udgang se, at vi er lykkedes med at øge trafikken til vores egne 30 butikker og dermed mere eller mindre har lukket hullet efter Fona. Endvidere viser 2016, at 3LikeHome fortsat er en rigtig god driver for vores vækst, siger Morten Christiansen.



/ritzau/FINANS