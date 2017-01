Mærsk: Japanske rivaler opjusterer - aktierne falder

De sidste tre måneder af 2016 gik bedre end ventet for de tre japanske rederier Mitsui OSK, Nippon Yusen og Kawasaki Kisen, også kendt som MOL, NYK og K-Line.



De tre rederier, der er aktive inden for flere shippingsegmenter og konkurrerer blandt andet med danske Maersk Line inden for containerfart, opjusterer forventningerne på stribe, dog med den afvigelse at MOL ser risiko for nedskrivninger på skibe. Det rapporterer Bloomberg News.



På aktiemarkedet har rederiernes regnskaber ikke formået at løfte stemningen om rederierne. De følger i stedet i kølvandet på fald i det underliggende aktiemarked, hvor der hersker uro om USA's præsident Donald Trumps protektionistiske linje. NYK falder 1,7 pct., Mitsui ligger 3,2 pct. lavere, og K-Line falder med 4,2 pct.



NYK Line ser nulresultat



NYK leverer ellers en ganske pæn opjustering. Rederiet venter nu et nulresultat målt på driften (current profit) mod tidligere et underskud på 26 mia. yen, eller 1,6 mia. kr. Forventningerne gælder for det forskudte japanske regnskabsår 2016/17, der løber til og med marts.



Baggrunden for opjusteringen er bedre markedsforhold inden for både containerfart og tørlast. På bundlinjen venter NYK Line dog fortsat et underskud på 245 mia. yen, og rederiet overvejer at droppe udbyttet.



MOL overvejer nedskrivning



For MOL Line bød tredje kvartal af 2016/17 på et nettooverskud på lige under 3 mia. yen, mens analytikere havde frygtet et underskud på omtrent 1 mia. yen.



Forventningerne til driftsresultatet (current profit) opjusteres til et plus på 8 mia. yen fra 3 mia. yen, mens bundlinjeforventningerne sænkes til et nulresultat fra tidligere et overskud på 7 mia. yen. Baggrunden er en potentiel nedskrivning på skibe, skriver Bloomberg.



K-Line løfter



For K-Line bød tredje kvartal på et underskud efter skat på 4,1 mia. yen, men også det var bedre end frygtet af analytikerne, der ifølge Bloomberg forudså et underskud på 7,2 mia. yen.



Forventningerne til årets driftsresultat opjusteres, men til et underskud på 47 mia. yen fra tidligere estimeret minus 54 mia. yen. På bundlinjen ventes fortsat et underskud på 94 mia. yen.



/ritzau/FINANS