Søgsmål: Novos priser presser desperate diabetikere i USA

Novo Nordisk bliver sammen med selskabets to største konkurrenter igen beskyldt for at tage sig alt for godt betalt for medicin til diabetikere i USA.



Mens patienterne lider under de høje priser, så skummer selskaberne fløden. Det samme gør de firmaer, som rådgiver amerikanske sygekasser.



Det fremgår ifølge The New York Times af et søgsmål, som en gruppe personer mandag har indgivet ved en føderal domstol i Massachusetts mod Novo, det franske Sanofi og det amerikanske Eli Lilly.



Selskaberne beskyldes for i fællesskab at have gennemført store prisstigninger på deres lægemidler de seneste år.



Læger, fremtrædende politikere og patientorganisationer i USA har tidligere kritiseret blandt andre Novo for at have alt for høje priser på sine lægemidler.



På grund af et kompliceret sundhedssystem i USA er priserne ofte langt højere end i andre lande.



I mandagens søgsmål beskyldes virksomhederne for at udnytte den uigennemsigtige prisfastsættelse til fordel for sig selv og de firmaer, der rådgiver sygekasser og forhandler rabatter på plads med medicinalselskaber.



"Folk, som selv skal til lommerne, betaler enorme beløb for insulin. Og det skulle de i virkeligheden ikke," siger advokat Steve Berman, hvis firma har anlagt sagen på vegne af patienter, ifølge The New York Times.



I søgsmålet omtales flere eksempler på patienter, der bruger insulin, der har overskredet udløbsdatoen eller sulter sig selv ved at springe måltider over for at kontrollere deres blodsukker.



Alt sammen fordi de ikke har råd til de 900 dollar, som ifølge The New York Times er den månedlige udgift for en insulinbehandling.



Andre har angiveligt ladet sig glide ind i en potentiel livstruende tilstand for at få udleveret insulin fra hospitalers skadestuer.



Ud over den negative omtale er de økonomiske konsekvenser for Novo og de to andre selskaber, hvis de skulle tabe en eventuel retssag, ukendt.



På børsen i New York faldt kursen på Novo-aktien 0,4 procent, mens Eli Lilly gik én procent tilbage. Sanofi steg en smule.



Novo afviser påstandene i søgsmålet.



"Vi har en mangeårig forpligtelse til at støtte patienters adgang til vores medicin," hedder det i en meddelelse ifølge The New York Times.



De stigende udgifter til medicin har også tiltrukket sig USA's præsident, Donald Trumps, opmærksomhed. Han kritiserede tidligere i januar medicinalbranchen for at "slippe afsted med mord".







/ritzau/