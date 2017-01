Novo Nordisk sagsøgt af patienter i USA for priskartel

Opdateret kl. 22.18 - Novo Nordisk er et af tre medicinalselskaber, der sagsøges af en gruppe patienter ved en domstol i USA for at have koordineret priserne på insulin.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Ifølge søgsmålet har Novo Nordisk og to andre selskaber presset priserne på insulin i vejret.



Priserne er angiveligt steget med 150 procent i løbet af fem år. Stigningerne er sket samtidig, fremgår det ifølge Reuters af søgsmålet.



Foruden Novo Nordisk rammer sagsanlægget også selskaberne Sanofi SA og Eli Lilly & Co.



Det er tre af de største producenter af medicin mod diabetes, også kaldet sukkersyge.



Fællessøgsmålet er indgivet ved en domstol i delstaten Massachusetts mandag.



Aktierne i de tre selskaber tog et dyk på de amerikanske markeder efter nyheden om sagsanlægget.



Novo Nordisk-aktien faldt med 0,4 procent, mens Eli Lilly-aktien gik én procent nedad.



Både Novo Nordisk og Sanofi har tidligere afvist beskyldninger om et priskartel.



Novo Nordisk oplyser i en skriftlig kommentar mandag aften, at selskabet af princip ikke ønsker at kommentere verserende retssager.



