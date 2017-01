Medie: Jim Hagemann Snabe rygtes som ny formand i Siemens

Når Siemens skal have ny bestyrelsesformand i begyndelsen af 2018, kan det meget vel være danske Jim Hagemann Snabe, der sætter sig på formandsposten.



I hvert fald skriver tyske Manager Magazin ifølge Bloomberg News, at der er enighed om Snabe som efterfølger til den nuværende formand, Gerhard Cromme. Magasinet henviser til "unavngivne kilder tæt på bestyrelsen".



Siemens har ikke ønsket at kommentere historien over for Bloomberg, men Cromme vil onsdag fortælle, hvem der tager over som formand næste år.



Jim Hagemann Snabe sidder allerede nu i Siemens-bestyrelsen og har desuden plads i bestyrelsen hos blandt andet Allianz, A.P. Møller-Mærsk og Bang & Olufsen.



ritzau/FINANS