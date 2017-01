Finansdirektør stopper i RTX for at blive topchef i anden dansk virksomhed

Relateret indhold Tilføj søgeagent RTX Telecom Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer RTX Telecom

Finansdirektør i RTX Jacob Vittrup forlader sin stilling for at blive topchef i en anden dansk virksomhed, skriver RTX i en meddelelse.



Jacob Vittrup fratræder ultimo april 2017.



"RTX takker Jacob for den indsats, han har ydet i de seks et halvt år, han har været med i koncernen, og vi ønsker Jacob held og lykke i det nye job," skriver RTX i meddelelsen.



RTX, der blandt andet laver udstyr til teleindustrien, går i gang med at søge efter en afløser med det samme.



/ritzau/FINANS