Bioporto har på basis af tilbagemeldinger fra de amerikanske sundhedsmyndigheder fået færdiggjort de protokoller, der skal danne grundlaget for en registreringsansøgning for The NGAL TestTM til klinisk brug i USA.



En tidligere ansøgning blev sidste år afvist af de amerikanske myndigheder, som selskabet siden har været i tæt kontakt med for at planlægge det videre forløb.



"Vores drøftelser med FDA har været særdeles konstruktive. Vi har nu en færdig protokol til det kliniske studie, og har også udvalgt hospitaler til studiet i fuld overensstemmelse med tidsplanen," siger Elisabeth Erhardtsen, VP Clinical and Regulatory Affairs i BioPorto, i en meddelelse.



Bioportos adm. direktør, Peter Mørch Eriksen, siger endvidere, at selskabet har styrket organisationen og samarbejdet med eksterne rådgiver med henblik på at få en succesfuld registrering i USA.



"Siden maj sidste år, hvor vi modtog de skuffende nyheder fra FDA vedrørende vores registreringsansøgning, har vi styrket vores organisation og samarbejdet med eksterne rådgivere for at sikre så godt et udgangspunkt for vores nye ansøgning som muligt. Jeg er derfor meget tilfreds med at kunne konstatere, at vores arbejde har resulteret i et stærkt fundament for vores nye kliniske forsøg og dermed ansøgningen," siger Peter Mørch Eriksen.



Bioporto fortælle endvidere, at næste dialog med FDA vil være efter indsendelse af registreringsansøgningen til FDA, "som forventeligt vil føre til godkendelse medio 2018".



/ritzau/FINANS