Tivoli satser på forretningen udenfor åbningstiden

Ånden i den gamle have i København, Tivoli, er helt specielt. Ikke nok med, at der dufter af popcorn og candyfloss, at der er latter i luften, og at gæsterne har udset sig en speciel oplevelse - Tivolis personale er en del af den oplevelse, man får med sig ved et besøg i forlystelseshaven.



Og det er den Tivoli-ånd, som virksomheden nu vil undervise andre i. Det sker det nye Tivoli Akademi, hvor de første 1500 elever fra Københavns Kommune snart sætter sig sig på skolebænken for at få undervisning i den form for service, som man yder i Tivoli.



De seneste fire år har Tivoli arbejdet med en nordisk servicefilosofi, hvor man arbejder med et nyt personligt servicegreb. Der arbejdes ikke med konkrete manualer og faste formuleringer.



"Fundamentet er, at der er tillid og tiltro til, at medarbejdere og kolleger selv finder frem til de rette løsninger. Hvordan kursisterne kommer frem til det, er blandt de værktøjer der fokuseres på i de kurser, der nu bliver udbudt," oplyser Tivoli om akademiets undervisning.



"Der arbejdes blandt andet med et begreb som "3-meter-reglen", hvor medarbejdere, høj som lav, skal agere direktør i en radius af tre meter i Haven. Der er specifikt sat fokus på fire konkrete situationer; værtskab over for gæsten, løs gæstens problemer, hold Haven ren og vær den bedste kollega. Hvordan opgaven løses er op til den enkelte," lyder et af Tivolis koncepter.



Tivoli Akademiet samarbejder med Roskilde Universitet, RUC, og organisationen NICE (New Innovative Customer Experience), som i Danmark arbejder med serviceinnovation indenfor turisme. De fælles erfaringer som er blevet høstet i dette samarbejde er en del af akademiet, som nu bliver udbudt til private såvel som offentlige myndigheder.



Akademiet har indtil nu over 90 kursusdage afsat i kalendere, og de er fordelt på offentlige og private virksomheder. Tivoli oplyser ikke, hvad man forventer at tjene på det nye forretningsområde.



