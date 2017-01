Starbucks ansætter 10.000 flygtninge som modsvar til Trump

Den verdensomspændende kaffekæde Starbucks vil ansætte 10.000 flygtninge de kommende fem år som et direkte svar på den amerikanske præsident, Donald Trumps, indrejseforbud mod statsborgere fra en række lande.



Det skriver nyhedsbureauet AFP.



"Jeg skriver til jer i dag med en dyb bekymring, et tungt hjerte og et klart løfte," skriver den øverste direktør for Starbucks, Howard Schultz, i et åbent brev til medarbejderne, der er lagt på Starbucks hjemmeside.



"Vi lever i en uforudsigelig tid, hvor vi er vidne til, at der sættes spørgsmålstegn ved landets samvittighed og udsigten til den amerikanske drøm," skriver han videre.



Howard Schultz, der offentligt har støttet Det Demokratiske Parti, har været i kontakt med en række medarbejdere hos Starbucks, der vil blive berørt af Donald Trumps dekret, der vil udelukke specifikke statsborgere fra USA.



Dekretet betyder, at personer fra Iran, Irak Libyen, Somalia, Sudan, Syrien og Yemen vil være udelukket fra at komme ind i USA i foreløbig 90 dage.



Ydermere vil alle flygtninge være udelukket fra at komme ind i landet de kommende 120 dage.



Direktøren for Starbucks siger, at de 10.000 nye ansatte vil kunne få job i nogle af de 75 lande, hvor kaffekæden har hjemme.



"Og vi vil starte vores arbejde her i USA, hvor vi vil sætte fokus på at ansætte medarbejdere, der har hjulpet amerikanere som tolke og andet støttepersonale, i de lande hvor vores militær har haft brug for hjælp," skriver han.



/ritzau/AFP