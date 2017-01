Airbnb tilbyder husly under indrejseforbud

Flygtninge og andre fra syv lande, som er blevet nægtet at rejse ind i USA, har fået et overraskende tilbud om husly.



Det er Airbnb-stifter Brian Chesky, der efter en bekendtgørelse underskrevet af den amerikanske præsident, Donald Trump, er kommet med tilbuddet.



Det betyder, at borgere fra landene er forbudt at rejse ind i USA de næste 90 dage.



"Airbnb tilbyder gratis boliger til flygtninge og andre, der har brug for det, hvis de bliver nægtet at stige på at fly med kurs mod USA og ikke befinder sig i den by eller i det land, hvor de bor," skriver Chesky på Facebook.



De syv lande er Syrien, Irak, Yemen, Sudan, Iran, Somalia og Libyen.



/ritzau/