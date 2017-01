Dansk Adidas-boss bekymrer sig over udviklingen i Europa

Europa er bekymrende dårlig til at løse sine aktuelle problemer med et stort antal indvandrere, eurokrise, brexit og fremgangen for en lang række partier på den yderste højrefløj.



Sådan lyder det nu fra det tyske sportstøjfirma Adidas' danske topchef, Kasper Rørsted, i et interview med avisen Die Welt.



"Fra et forretningsmæssigt synspunkt er jeg ikke så bekymret, men set med de politiske briller er jeg meget bekymret for, at Europa ikke er i stand til at løse sine problemer, siger Kasper Rørsted til avisen.



Politisk udvikling i EU bekymrer



Efter cirka et år på posten i et af Tysklands allerstørste firmaer, tager Rørsted bladet fra munden i avisen.



Men det er ikke valget af Donald Trump som USA's præsident, der bekymrer ham synderligt. Pilen peger i stedet indad, mener Rørsted.



"Når alt kommer til alt er Trump forretningsmand. Der kommer måske et par ting fra ham, vi ikke kan lide, men det bliver ikke nogen katastrofe.



"Europas manglende evne til at løse problemer vil straffe os endnu mere i år, siger Kasper Rørsted uden dog at være meget konkret.



Frygter Brexit



Den 54-årige dansker advarer blandt andet mod konsekvenserne, hvis Storbritannien forlader EU, og hvis det fører til handelsrestriktioner i Europa.



Senere på året skal der være valg i blandt andet Tyskland, Frankrig og Holland.



Flere andre steder har valg på det seneste ført til, at befolkningerne fravælger etablerede partier og vender sig mod nye strømninger.



Kasper Rørsted kom til Adidas fra en stilling som topchef i Henkel.



Adidas er verdenskendt for sit sportstøj med tre striber på siden. Firmaet har en markedsværdi på over 32 milliarder euro svarende til cirka 238 milliarder kroner.



/ritzau/Reuters