TDC's Pernille Erenbjerg kåret som årets kvindelige bestyrelsestalent

TDC’s administrerende direktør, Pernille Erenbjerg, er blevet tildelt prisen Women's Board Award.



- Med en solid finansiel baggrund har hun de seneste år haft det fulde ansvar for en virksomhed, der har været igennem store og særdeles komplekse transformationer. I denne proces har hun demonstreret, at hun formår at lede store forandringsprocesser. Årets vinder har adskillige gange vist, at hun går forrest, når de svære beslutninger skal tages, lyder en del af juryens begrundelse for valget af Pernille Erenbjerg som modtager af prisen.



Pernille Erenbjerg har siden 2003 haft ledelsesposter hos TDC, hvor hun nu er administrerende direktør. Ved siden af jobbet i TDC har hun kastet sig over en række forskellige bestyrelsesposter. Hun sidder i bestyrelsen hos Genmab og DFDS og er desuden formand for revisionsudvalget i begge selskaber. Hun er også netop blevet foreslået til Nordeas bestyrelse.



Formålet med Women's Board Award er at få kvinder med potentiale til at blive bestyrelsesformænd frem i lyset. Der var 15 kvinder fra dansk erhvervsliv med i opløbet om at blive modtagere af prisen, der i år blev uddelt for fjerde gang.



/ritzau/FINANS