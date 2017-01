Valutakurser kostede vækst for dansk modeeksport i 2016

Efter flere år med vækst stod salget af dansk modetøj stort set i stampe i 2016.



Ifølge en analyse fra brancheorganisationen Dansk Mode & Textil blev der samlet solgt tøj for 42,6 milliarder kroner, hvilket er 0,9 procent mere end i 2015.



Samtidig steg eksporten med beskedne 1,3 procent til 26,8 milliarder kroner. Det sker ifølge Michael Hillmose, international chef i Dansk Mode & Textil, efter at eksporten de seneste fem år samlet er steget i omegnen af 20 procent.



- Der er ikke nogen vækst at finde nogen steder. Det er ikke nogen overraskelse, at vi ikke vokser i Danmark, men det er egentlig lidt en overraskelse, at eksporten ikke vokser mere, siger han.



Trods aftagende vækst har omsætningen i modebranchen aldrig har været højere. I det hidtidige rekordår 2015 omsatte de danske modevirksomheder for 41,9 milliarder kroner.



Når salget ikke er vokset mere, skyldes det blandt andet svage valutakurser hos de helt store aftagere af dansk mode, vurderer Michael Hillmose.



- Den svenske og norske krone er svage i øjeblikket. Det er svært at afsætte varerne i de to lande, som ud over Tyskland er vores største eksportmarkeder.



Salget til Sverige steg 0,7 procent, mens salget til Norge faldt 1,9 procent.



Michael Hillmose nævner også det britiske punds nedtur, efter briternes tog beslutningen om at forlade EU.



Der er dog fremgang på det absolut største danske eksportmarked for modetøj - nemlig Tyskland. Her gik salget frem med 6,3 procent.



Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistik og danske modevirksomheder.



Modebranchen vil være i fokus i den kommende uge, hvor København huser den halvårlige modeuge.



Copenhagen Fashion Week samler indkøbere og tøjmærker og finder sted 31. januar til 3. februar.



/ritzau/