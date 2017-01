Telia måtte sige farvel til 38.000 danske mobilkunder i 2016

Den svenske telekoncern Telia måtte sidste år sige farvel til 38.000 danske mobilkunder.Dermed gik Telia fra 1.644.000 danske mobilabonnementer til 1.606.000 ved årets udgang. Alene i fjerde kvartal mistede Telia 27.000 mobilabonnementer, oplyser koncernen i sit regnskab for 2016.Ifølge telekoncernen, der er en af de store spillere på det danske marked, skyldes den store kundeafgang i fjerde kvartal dog delvist, at der er blevet ryddet op i inaktive abonnementer.Telia melder i regnskabet om pres på indtjeningen i Danmark.Driftsresultatet i den danske forretning faldt 6,8 pct. til 692 mio. svenske kr.Omsætningen lå dog nogenlunde fladt med et fald på 0,2 pct. til 5,9 mia. svenske kr.Samlet omsatte Telia for 84 mia. svenske kr., hvilket var et fald på 2,7 pct.Hård konkurrence på det danske mobilmarked har tidligere fået Telia til at ønske sig et fornuftsægteskab med Telenor i Danmark. Men de to fik nej fra konkurrencemyndighederne i 2015.Fredag i sidste uge blev Telia så kædet sammen med den største spiller på det danske marked - TDC. Den svenske avis Dagens Industri berettede, Telia var på jagt efter TDC.Men det afviser Telias topchef i en kommentar i regnskabet."Når det kommer til Danmark, ser vi i øjeblikket ikke risici og værdiansættelse som attraktive i forhold til en større overtagelse, og vi vil fortsætte med at evaluere vores strategiske muligheder," skriver adm. direktør Johan Dennelind i sin beretning.Telia har kunder i de nordiske og baltiske lande samt i Rusland, Tyrkiet og Spanien. Koncernen har 26.000 medarbejdere globalt./ritzau/