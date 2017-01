Solar overtager 19,99 pct. af aktierne i svenske Bimobject, der specialiserer sig i bygningsinformationsmodellering (BIM). Det oplyser Solar i en fondsbørsmeddelelse.



Bimobject er noteret på Nasdaq Stockholm First North og har knap 50 ansatte, og selskabet står ifølge Solar bag verdens største digitale system til indholdsstyring af bygningsinformationsmodellering. Systemet gør det muligt for brugerne at anvende digitale kopier af bygningskomponenter til at lave digitale modeller af bygninger med høj detaljegrad, og systemet har mere end 279.000 aktive brugere.



Købet af aktierne sker via en rettet emission til en pris på godt 217 mio. svenske kr., svarende til omtrent 170,5 mio. danske kr. Størstedelen af aktierne, 15,35 pct. af den samlede aktiekapital, er nyudstedte aktier, mens de resterende 4,64 pct. af den samlede aktiekapital købes fra eksisterende aktionærer, inklusiv ledelsen hos Bimobject, skriver Solar.



Som aktiv aktionær i selskabet forventer Solar, at der kan skabes "væsentlige positive netværksmæssige synergier" i de kommende år, skriver selskabet.



"Solar er en digital sourcing- og servicevirksomhed, og et vigtigt aspekt i vores strategi er at drive, understøtte og høste de fordele, der er ved at forbedre produktiviteten i byggebranchen. BIM er hoveddrivkraften bag digitaliseringen. Dog er et vigtigt element i BIM at kunne bruge digitale byggematerialer, hvilket er præcist dér, hvor Bimobjects teknologi kan understøtte alle værdikædens interessenter, siger Anders Wilhjelm, administrerende direktør hos Solar, i fondsbørsmeddelelsen.



/ritzau/FINANS