Britisk finansmogul køber McDonalds i hele Norden

Opdateret kl. 08.39 - Den britiske finansmogul Guy Hands, der har stiftet og er bestyrelsesformand for den gigantiske kapitalfond Terra Firma, har overtaget McDonalds' restauranter i Norden.



Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.



Det drejer sig om en "master franchise"-aftale, hvorigennem McDonald's sælger sit ejerskab af den danske, norske, finske og svenske afdeling og giver en samlet licens til at udvikle og drive restauranterne i Norden.



I Norden har McDonalds cirka 435 restauranter, hvoraf over 95 pct. er under franchiseaftaler. Prisen for købet er ikke offentliggjort.



"Det er en spændende mulighed for at indlede et stærkt partnerskab med et af verdens førende, globale brands," siger Guy Hands i meddelelsen og tilføjer, at de nye ejere vil "udnytte vores branchekendskab og finansielle ekspertise," til at skabe vækst i kæden.



Også fra McDonalds' side er der jubel, og Ian Borden, der er bestyrelsesformand for McDonalds' Foundational Markets, glæder sig over at få en strategisk partner i Norden.



"Baseret på hans stærke historik inden for udvikling af succesfulde virksomheder gennem fokuseret ledelse og aktive, vækstrettede investeringer, er vi overbevist om, at han er den rette partner til at bygge videre på det positive momentum, McDonalds har i disse markeder," siger han.



Handelen ventes at være gennemført i løbet af første kvartal 2017.