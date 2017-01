Telia taber indtjening i Danmark og afviser opkøbsinteresse for TDC

Telia anser ikke et opkøb i Danmark som attraktivt for øjeblikket. Det siger Telias administrerende direktør, Johan Dennelind, i sin beretning i telekoncernens årsregnskab og skyder dermed sidste uges rygter i Dagens Industri til hjørne.



Den svenske erhvervsavis erfarede ellers i sidste uge, at Telia er på jagt efter at købe TDC, der som modsvar - for ikke at blive solgt - overvejer at lægge bud på det svenske kabelselskab Com Hem. Det var et rygte, som aktieanalytiker Michael Friis Jørgensen fra Alm. Brand Markets betegnede som lidet sandsynligt, og med den seneste melding fra Telia virker det heller ikke til, at et opkøb er oppe over.



"Når det kommer til Danmark, ser vi i øjeblikket ikke risici og værdiansættelse som attraktive i forhold til en større overtagelse, og vi vil fortsætte med at evaluere vores strategiske muligheder," skriver Johan Dennelind i sin beretning.



Da Dagens Industri bragte rygterne om Telias interesse for TDC i sidste uge, steg den danske teleaktie med 3,9 pct. til 38,45 kr. fra 37 kr. Siden er aktien dog sivet og lukkede torsdag i 38,27 kr.



Telia taber indtjening i Danmark



Ses der isoleret på det danske marked, så melder Telia om et indtjeningspres og tab af kunder. Omsætningen steg med 2 pct. til 1593 mio. svenske kr. fra 1563 mio. svenske kr., mens driftsresultatet før af- og nedskrivninger, EBITDA, skrumpede med 7,3 pct. til 199 mio. svenske kr. Dermed faldt EBITDA-marginen til 12,5 pct. fra 13,8 pct.



Telia tabte desuden 27.000 mobilabonnenter i kvartalet. Dette skyldes dog delvist, at telekoncernen ryddede ud i de inaktive abonnementer, hedder det i årsregnskabet.



TDC kommer med regnskab for 2016 den 3. februar.



/ritzau/FINANS