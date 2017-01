Schweizisk storbank leverer underliggende resultatfremgang på 47 pct.

Relateret indhold Tilføj søgeagent UBS Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer UBS

Den schweiziske storbank UBS kan glæde sig over resultatfremgang i fjerde kvartal, der bød på et justeret overskud før skat på 1105 mio. schweizerfranc, hvilket var 47 pct. bedre end i samme kvartal året før.



"Til trods for et meget udfordrende markedsmiljø i 2016 opnåede vi solide resultater takket være vores balancerede forretning og geografiske miks så vel som vores stærke fokus på at eksekvere vores strategi," siger Sergio P. Ermotti, administrerende direktør hos UBS, i regnskabet.



Resultatet før skat - altså ikke justeret for engangsforhold mv. - landede på 848 mio. schweizerfranc mod 877 mio. schweizerfranc i tredje kvartal og 234 mio. schweizerfranc i fjerde kvartal sidste år. UBS foreslår et uændret udbytte på 0,60 schweizerfranc per aktie.



/ritzau/FINANS