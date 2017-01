Lunkent salg af kaffe sender Starbucks sydover

Relateret indhold Tilføj søgeagent Starbucks Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Starbucks

Selv om kaffekæden Starbucks løftede sit salg i første kvartal, var det ikke nok til at tilfredsstille investorerne, der ligesom analytikerne i markedet havde sat næsen op efter mere.



I første kvartal steg omsætningen hos det amerikanske selskab, der driver kaffebarer rundt om i verden, med 3 pct., hvilket gav en omsætning på 5,73 mia. dollar. Det var dog lavere end de 5,85 mia. dollar, som markedet havde ventet ifølge Bloomberg News.



På bundlinjen ramte Starbucks til gengæld plet med en justeret indtjening per aktie på 0,52 dollar. Det var samme resultat, som analytikerne havde ventet.



Ifølge Bloomberg News er det særligt et skuffende besøgstal i hjemlandet USA, der har givet et lavere end ventet salg af blandt andet kaffedrikke og muffins.



I torsdagens ordinære amerikanske handel faldt Starbucks-aktien med 0,4 pct. til 58,46 dollar, og i eftermarkedet ligger aktien 4,0 pct. lavere til 56,15 dollar.



