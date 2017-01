Intel leverede stærkere resultat end ventet - behersket aktiereaktion

Relateret indhold Tilføj søgeagent Intel Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer Intel

Den amerikanske chipproducent Intel kom efter amerikanske børslukketid torsdag med et stærkere regnskab end ventet. Aktien steg dog kun marginalt i eftermarkedet.



Intel kom ud af fjerde kvartal med et justeret overskud på 79 cent per aktie efter en omsætning på 16,4 mia. dollar. Til sammenligning havde analytikerne ifølge Bloomberg News ventet et overskud på 75 cent per aktie og en omsætning på 15,75 mia. dollar.



Også prognosen for første kvartal betragtes som positiv, idet Intel her venter en justeret indtjening på mellem 60 og 70 cent per aktie, mens omsætningen forudses lande på 14,8 mia. dollar, plus eller minus 500 mio. dollar.



Forud for regnskabet havde analytikerne et estimat på 61 cent for indtjeningen per aktie og 14,52 mia. dollar for omsætningen i første kvartal.



Intels aktie steg i eftermarkedet 0,1 pct. til 37,60 dollar.



/ritzau/FINANS