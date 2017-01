Microsoft løb fra forventningerne på både top og bund

Microsoft overgik analytikernes forventninger i forhold til både salg og indtjening i it-gigantens andets kvartal, og det sendte aktien op med 0,9 pct. til 64,27 dollar i torsdagens amerikanske handel.



Indtjeningen fraregnet særlige poster endte på 0,84 dollar per aktie, hvilket kom ud af en justeret omsætning på 25,8 mia. dollar.



Til sammenligning havde analytikerne ifølge Bloomberg News ventet en indtjening per aktie på 0,79 dollar samt en omsætning på 25,3 mia. dollar i kvartalet, der sluttede 31. december.



Det er især en stigende efterspørgsel efter selskabets servertjeneste Azure, som har været med til at trække resultaterne op hos it-kæmpen.



Siden Satya Nadella tog over som administrerende direktør i 2014 har han styret Microsoft i en retning, der koncentrerer sig mere om server- og cloudløsninger end den reelle, traditionelle softwareforretning.



Azure bruges til at agere servere til hjemmesider, apps og andet data. Omsætningen for tjenesten steg med hele 93 pct. i det seneste kvartal.



Mens Microsoft nåede at stige 0,9 pct. i den ordinære handel, fortsætter selskabets aktie de positive takter i det amerikanske eftermarked, hvor den fredag morgen dansk tid ligger 1,4 pct. højere.



