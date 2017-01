NNIT/SEB: Hæver anbefaling til "hold" fra "sælg"

Svenske SEB har løftet anbefalingen for NNIT til "hold" fra "sælg", mens kursmålet fortsat lyder på 175 kr., fremgår det af data fra Bloomberg News.



Det følger, efter at it-selskabet i onsdags fremlagde skuffende udsigter for 2017 i forbindelse med sit regnskab for 2016. I forhold til 2017 var det særligt forventningerne om en salgsvækst på 1-5 pct. i faste valutakurser, der syntes at skuffe investorerne.



Det sendte efterfølgende aktien ned med 6,2 pct. i onsdagens handel, mens aktien torsdag genvandt lidt af det tabte med en kursstigning på 0,8 pct. til 183,50 kr.



/ritzau/FINANS