Googles indtjening lever ikke op til forventningerne trods stor fremgang

Der er for alvor gang i regnskabssæsonen i USA, hvor en række store selskaber torsdag er kommet med regnskaber.



Googles moderselskab, Alphabet, kan glæde sig over, at det amerikanske selskab leverede en omsætning i det forgangne kvartal, der var knap 25 procent bedre end samme periode sidste år.



Det fremgår af Alphabets regnskab, der er blevet offentliggjort torsdag.



Regnskabet viste også fremgang på toplinjen. Alligevel var det ikke nok til at leve op til analytikernes forventninger, skriver nyhedsbureauet AFP.



Selskabet reddede dog lidt af æren ved at fremvise en omsætning, der steg med 22 procent og landede på 26 milliarder dollar for kvartalet.



Googles reklameben er der, hvor Alphabet henter størstedelen af sine penge. Her steg omsætningen med 17,4 procent.



Også it-giganten Microsoft er kommet med regnskab torsdag. Selskabets bundlinje steg med 3,6 procent, hvor især efterspørgslen på servertjenesten Azure var med til at trække det samlede resultat op.



Siden Satya Nadella tog over som administrerende direktør i 2014 har han styret Microsoft i en retning, der koncentrerer sig mere om server- og cloudløsninger end den reelle, traditionelle softwareforretning.



Azure bruges til at agere servere til hjemmesider, apps og andet data. Omsætningen for tjenesten steg med hele 93 procent i det forgangne kvartal, skriver Reuters.



Intel er også kommet med regnskab. Her steg omsætningen i kvartalet til 16,4 milliarder dollar.



På forhånd havde analytikerne ventet en omsætning på 15,8 milliarder dollar.



Mindre godt gik det for kaffegiganten Starbucks, hvor især besøgstallet i hjemlandet, USA, skuffede.



Salget steg godt nok med 3 procent i USA, men analytikerne havde sat næsten op efter en stigning på 3,9 procent.



Koncernens samlede omsætning landede på 5,7 milliarder dollar, 100 millioner dollar under analytikernes forventninger.



/ritzau/