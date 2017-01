Novozymes-topfolk indkasserer 22 mio. på aktiesalg

Benny Loft, der er finansdirektør hos enzymproducenten Novozymes, har i løbet af torsdagens handel solgt 44.778 aktier i selskabet for en samlet pris på 11,4 mio. kr.



I løbet af onsdagens handel solgte driftsdirektør Thomas Videbæk desuden samme antal aktier for en pris på godt 11,2 mio. kr.



Det fremgår af en meddelelse fra Novozymes sidst på eftermiddagen torsdag.



Aktierne blev tildelt de to direktionsmedlemmer i sidste uge. I samme ombæring modtog Novozymes' topchef, Peder Holk Nielsen, desuden 67.166 aktier med en samlet værdi af 16,7 mio. kr.



I løbet af onsdagens handel købte topchefen yderligere 27.700 aktier for en pris på 7 mio. kr., fremgik det tidligere torsdag af en anden meddelelse fra Novozymes.



